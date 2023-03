Opnieuw staking Forbo Assendelft, werknemers geven directie uitfluitconcert

De leden van het CNV willen tien procent meer loon en de leden van het FNV willen er zelfs 14,3 procent bij. Maandag was de eerste stakingsdag en vandaag fluiten ze het bedrijf uit. "Forbo moet met een beter bod komen voor de cao. We willen dat de inflatie gecompenseerd wordt, prijzen gaan omhoog. Mensen kunnen niet meer rondkomen en dat vinden we niet oké", vertelt FNV-bestuuder Yolanda Reus.

"Het is de tweede keer dat we staken. Maandag was de eerste keer, toen 24 uur", legt Hans Oomkes van vakbond CNV uit. "We staken nu vier dagen. En we hopen zo dat de directie in gesprek gaat met de vakbonden. Zolang dat niet gebeurt, gaan we door met staken."

Bij Forbo Flooring in Assendelft werken zo’n 250 mensen. In de fabriek worden vloeren gemaakt van linoleum en marmoleum. Bij de acties staan zo'n 150 mensen. "Dus er worden op dit moment een hoop minder vloertjes gemaakt", voegt Reus toe.

De directie van Forbo wil niet reageren.