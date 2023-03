Op de basisschool in Heiloo leren ze fietsen maken: "Kinderen zijn waanzinnig enthousiast"

Geen rekenen, taal of geschiedenis, maar fietsen maken. Op de Elckerlyc in Heiloo wordt tussen het normale lesrooster door tijd gemaakt voor deze speciale lesmodule. Kinderen uit groep 8 gingen aan de slag met het in elkaar zetten van fietsen en het vervangen van onderdelen.

Het maken van de fietsen is één van de lesmodules die gebruikt wordt om aandacht te krijgen voor de afvalproblematiek. Het doel van de lessen is om de leerlingen een beter besef te geven over duurzaamheid. Naast de fietsmodule zijn er ook modules over wol, textiel en hout: allemaal materialen die goed te recyclen zijn.

'Vinden het cool'

Het initiatief voor de lesmodules komt vanuit de BUCH-gemeenten, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Tijdens deze pilot zet één school per gemeente de lesmodules op het programma. Blijkt dat succesvol, dan wordt het initiatief breder uitgerold.



"De kinderen hier zijn in ieder geval waanzinnig enthousiast. Ze maken echt iets wat functioneert en dat vinden ze heel cool", vertelt Wytske de Man, organisator van de lesmodule circulair maakonderwijs, aan mediapartner Heiloo Centraal.

Weesfietsen

De ervaren voormalig fietsenmaker Jaap van den Kommer uit Bergen helpt ook een handje mee in de lessen. "De meest gemaakte fout is dat iedereen denkt dat ie het kan", zegt hij lachend. "De fietsenbranche is de grootse branche van Nederland en ik vind dat wij een mooi nationaal product hebben met de fiets."

De gebruikte fietsen voor de lessen zijn zogenaamde 'weesfietsen', die achtergelaten zijn op bijvoorbeeld stations. De kinderen knappen de fietsen op en krijgen meteen de boodschap mee, vertelt Wytske. "Het is een besef van duurzaamheid en hoe ga je met je spullen om."