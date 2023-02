Pancrasser schoolkinderen testen lesstof over eigen tuindersdorp: 'Wat is een kloet?'

Hoe leer je schoolkinderen iets bij over hun eigen omgeving, geschiedenis en natuur? In Sint Pancras is daar een nieuw lesprogramma voor bedacht waarvoor vooral ook buiten de school op onderzoek wordt gegaan. Leerlingen van Het Baken zijn de proefkonijnen van de nieuwe lesstof. "Een speurtocht is altijd leuker dan lessen doen."

NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Joelend vertrekken de leerlingen van groep 5 van kindcentrum Het Baken in Sint Pancras in groepjes bij school om hun omgeving te ontdekken. De speurtocht van drie kwartier leidt hen rond in hun eigen vertrouwde omgeving. 'Wat is een kloet?', is een van acht vragen die ze moeten beantwoorden. In de reportage hoor je het antwoord, want NH Nieuws ging mee op speurtocht met Marit, Jente, Daan, Tino en Tess. Tekst gaat verder onder video.

Schoolkinderen Sint Pancras testen nieuwe lesstof - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Het lesprogramma Sint Pancras in 't Groen is bedacht en gemaakt door Marije van der Stelt, Dorine Tamis, Astrid Vreugdenhil en imker Joost Veeken. Het is een van de ideeën vanuit de initiatievencampagne van de voormalige gemeente Langedijk (nu Dijk en Waard, red.). Teletijdschuit Aan de hand van tuinder 'Teun van Toen en zijn teletijdschuit' worden basisschoolkinderen in een aantal weken wijs gemaakt over hun eigen (cultuur)historie en biodiversiteit. Zo komt het tuindersverleden aan bod, gaan ze op zoek naar dieren en insecten, maken ze een excursie naar museum Broekerveiling en planten ze nieuwe bomen en bloemen aan. De bedoeling is dat andere scholen in de regio het lesprogramma, met wat aanpassingen, kunnen overnemen.