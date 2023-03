Pollepels en pannendeksels: personeel voert actie bij Spaarne Gasthuis

Het werk in de zorg is hun lust en hun leven, maar valt ook erg zwaar. De salarissen stijgen niet mee met de hoge inflatie. Verder is de werkdruk zo hoog, dat de balans tussen werk en privé al lang niet meer in evenwicht is. Jongeren kiezen ook niet snel meer voor een baan in het ziekenhuis omdat ze elders beter kunnen verdienen.

De actie wordt onder meer georganiseerd door vakbond FNV. De actievoerders van het Spaarne Gasthuis hielden rond 12.30 uur een korte zitactie in de centrale hal in Haarlem-Zuid en verzamelden zich vervolgens in de buitenlucht. Daar liepen ze demonstratief met hesjes en vlaggen van de vakbond een rondje om het ziekenhuis.

Ook in andere ziekenhuizen wordt vandaag actie gevoerd. De acute zorg gaat er wel gewoon door.

