Staken tegen wil en dank: doktersassistent Györgyike is klaar met rennen en vliegen

Hectisch noemt doktersassistent Györgyike Horvath (61) een gemiddelde werkdag op de polikliniek urologie van het Spaarne Gasthuis Haarlem-Zuid. Ze heeft dagelijks te maken met overvolle spreekuren afgewisseld met spoedgevallen. En dat is nog los van de lange wachtlijsten waar patiënten mee te kampen hebben. Nu is het genoeg, vindt Györgyike: De druk is hoog, het salaris laag. Het is tijd voor actie. Vandaag staakt ze tegen wil en dank.

Tegen wil en dank staakt doktersassistent Györgyike Horvath. - Privécollectie

Györgyike Horvath is gespecialiseerd doktersassistent en assisteert artsen bij de sterilisatie van mannen, ondersteunt bij onderzoek naar plasproblemen of wisselt katheters bij patiënten. Haar ideaal is: mensen helpen. Het werk doet ze dan ook niet voor het salaris en de hoge werkdruk nam ze voor lief. Toch is er nu iets veranderd.

"We krijgen dertig nieuwe patiënten op een dag, dat red je gewoon niet" Györgyike Horvath, docterassistent Spaarne Gasthuis

Volgens Györgyike is er iets veranderd sinds corona. "We zijn nog steeds bezig met inhaalzorg. Mannen met een vergrote prostaat die moeten worden geopereerd, wachten daar soms maanden op. We krijgen dertig nieuwe patiënten op een dag. Dat kan niet met tien of twaalf artsen. Dat red je gewoon niet." Ook bij de artsen is de werkdruk enorm. Györgyike vervolgt: "Voor corona had een arts 105 procent overboeking. Op een normale dag zijn de spreekuren van de arts 100 procent gevuld. Nu hebben we een overboeking van 160 procent. Artsen hebben nog maar tien minuten de tijd voor iemand met kanker. Dat kan toch niet!" Rennen en vliegen Het is dan ook hollen en vliegen bij haar op de polikliniek. "Als ik doktersassistentenspreekuur heb, wissel ik ondertussen katheters en kunnen er ook nog 'spoedjes' tussendoor komen van mensen met een verstopte katheter", zucht de doktersassistent. Tekst gaat verder onder foto

Guörgyike is 's avonds te moe om iets leuks te doen. - Privécollectie

Haar werkdag begint normaal om 08.00 uur en eindigt om 16.30 uur. "Maar je kan de mensen die hulp nodig hebben niet naar huis laten gaan dus werk je maar weer over. Als ik 's avonds thuis kom, ben ik zo moe dat ik nauwelijks iets leuks kan doen. Werk en privé is echt totaal uit balans. Dat moet anders."

"Vroeger kregen we nog wel eens een open sollicitatie" Györgyike Horvath, docterassistent Spaarne Gasthuis