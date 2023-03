De Peiling: ik ben blij met de verkiezingsuitslag

Er heeft een politieke aardverschuiving plaatsgevonden in onze provincie. De BoerBurgerBeweging (BBB) is in Noord-Holland de grote winnaar bij de Provinciale Statenverkiezingen. De partij van Caroline van der Plas steekt in bijna alle gemeenten met kop en schouders boven de rest uit. Hiermee is Forum voor Democratie van de troon verstoten, die bij de vorige verkiezingen de grootste was. Ben je blij met deze verkiezingsuitslag?

Vannacht was de gemeente Drechterland de eerste in Noord-Holland die alle stemmen hadden geteld. De BBB kwam hier uit winnaar als de bus met 29.2 procent van de stemmen. Ook in de regio's IJmond, Alkmaar en West-Friesland is de BoerBurgerBeweging de grote winnaar. In Hollands Kroon stemde zelfs 38,6 procent op de partij van Caroline van der Plas, tweede partij VVD kreeg slechts 10 procent van de stemmen.

BBB niet overal de grootste

Niet iedereen stemde op de BBB. Zo is in Amsterdam niet de BoerBurgerBeweging, maar GroenLinks de grootste partij. Het gaat hier nog wel om een tussenstand. In Heiloo blijft de VVD als grootste bestaan. Ook in Zandvoort, Haarlemmermeer, Amstelveen en in het Gooi is de VVD de grootste partij. Alleen in Wijdemeren staat BBB bovenaan.

Niet alleen in Noord-Holland maar ook in andere provincies is nieuwkomer BBB de grootste geworden. In Friesland, Zeeland, Flevoland, Overijssel als Drenthe. Bij die laatste twee kreeg de partij van Caroline van der Plas zelfs ruim 30 procent van de stemmen.

Nog in een aantal gemeentes worden de stemmen geteld en dan weten we wie de winnaar is van de Provinciale Statenverkiezingen 2023 in Noord-Holland. Meer weten? Volg ons liveblog.