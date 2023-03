Niemand hielp haar zwaargewonde vader: dochter boos op egoïstische treinreizigers

Geschokt is ze: de dochter van de man die gisteren zwaargewond op station Zaandam lag nadat hij van een trap viel. Ze is boos dat passanten zonder hem te helpen verder liepen. "Ik vind het vooral vervelend om te lezen dat mensen gewoon over hem heen wouden stappen terwijl die daar bewusteloos lag", vertelt Alexandra van den Broek. Haar vader ligt nog in het ziekenhuis.

Een dag later is de ergste schrik achter de rug, maar zijn er nog wel zorgen. Van de val weet Alexandra's vader niets meer. "Hij ligt in een boomstamhouding in het ziekenhuis en mag dus absoluut niet bewegen. Hij is het hele stuk kwijt want hij was ook gelijk bewusteloos. Hij werd pas wakker toen het ambulancepersoneel er was"

Verdriet en woede

Het verdriet en de woede is er nog wel. Het feit dat er gisteren een nieuwsbericht over haar vader online kwam vond ze wel een beetje gek, maar het wekte vooral veel boosheid en verdriet in haar op omdat ze niet kan begrijpen dat treinreizigers zo met haar vader zijn omgegaan.

"In eerste instantie was ik beetje boos toen ik hoorde dat mensen zo over me arme vader wilden heenstappen om hun trein te halen. Later was ik verdrietig over hoe ik hem in het ziekenhuis aantrof. Het is gewoon vervelend om te lezen dat mensen hun trein halen belangrijker vinden dan iemand hulp te verlenen. Ik was ook gewoon kwaad om het feit dat mensen het personeel niet de ruimte gaven en alleen maar met hun eigen gevoelens en egoïsme bezig waren. Het zou mooi zijn als de medemens elkaar eerder een hand aanbied dan een trap na."