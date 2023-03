Gewonde man ligt 'in de weg' op stationstrap, politie haalt uit naar ongeduldige reizigers

De man lag na zijn val midden op de trap, waardoor het perron niet heel goed bereikbaar meer was. Volgens de politie vonden sommige treinreizigers het belangrijker om hun trein te kunnen halen dan dat het slachtoffer de juiste hulp kreeg van ambulancemedewerkers.



" Het went ons nooit, zeker wat een van de passanten letterlijk zei: 'Waarom verplaatsen jullie die man niet, zodat ik er langs kan? Mijn trein gaat zo."

Met de oproep op Facebook, hopen de agenten op wat medeleven. "Hoe zou je willen dat er wordt gereageerd als jij of jouw geliefde er ligt", schrijft de politie aan het einde van hun verhaal.

Op het bericht wordt veel gereageerd. "Sommige mensen die zijn alleen maar van: ik, ik ik, ik ben belangrijk en de rest van de wereld niet", zegt iemand. Een ander persoon zegt getuige te zijn geweest. "We moeten bepaalde dingen wel nuanceren. Meneer viel van de trap. Op zelfde moment komt een trein aan. Conducteur heeft ongeval niet gezien. Hij liep wel direct naar slachtoffer en verleende eerste hulp en schakelde ambulance in. Een volle trein bleef geduldig wachten. Was het niet slimmer geweest om gewoon weg te rijden want nogmaals meer dan genoeg hulpverleners. Nu kreeg je onnodig chaos en krijg je dit soort situaties."



Het is niet bekend hoe het met de man gaat op het moment. "Wij hopen dat hij het goed maakt", laat een woordvoerder weten van de politie.