Liveblog: naar de stembus in Zaanstreek-Waterland

Net als voorgaande verkiezingen kan er gestemd worden in het Zaantheater. Niet in de foyer, maar een kleine ruimte doet dienst als stemkamer. Onno en Mariana vinden dat helemaal niet erg. Mariana heeft bij de politieke partijen gelet op het waterpeil, 'voor de mensen die toch gedupeerd zijn met de eigen woningen.' Wonen is voor haar dan ook een groot thema, want ook huurwoningen voor mensen die op een eigen woning zitten wachten is voor de Zaanse belangrijk.

Er is veel keuze. De wirwar van partijen is ook Onno opgevallen: "Daar gaat veel tijd inzitten. Eigenlijk te veel. De kiesdrempel mag mij betreft wat hoger." Toch vinden beide stemmen wel heel erg belangrijk.