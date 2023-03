In Uitdam zijn de Waterschapsverkiezingen een hot item: "We zijn omgeven door water"

In Uitdam weten ze als geen ander wat Waterschappen doen. Die verkiezingen zijn voor de pakweg 135 Uitdammers van groot belang. "We zijn omgeven door water," vertellen twee bewoonsters op verkiezingsdag. "Bij een westerstorm staat de weg blank. We hebben meer last van hoogwater binnen- dan buiten de dijk"

De fraaie huizen van de bewoners van Uitdam liggen bijna allemaal aan de dijk. Ze voeren al jaren strijd om hun achtertuin. De dijk waaraan ze wonen, is tegen hun wil versterkt. "Helaas is het nu allemaal beton. We hebben de strijd verloren om de dijk te versterken en ook die groene kleidijk te behouden." Want volgens bewoners was dit geweld met stalen damwanden helemaal niet nodig geweest om ze te beschermen tegen het Markermeer. "Het gevaar komt bij storm van binnen, van de Uitdammer Die."

De bewoonsters hebben het afgelopen jaren het landschap dan ook behoorlijk zien veranderen. "Er zijn hier veel minder boeren dan vroeger en het is ook allemaal veel drassiger geworden. Dat is gunstig voor de weidevogels zoals de grutto en de kievit."

Waterpeil

En wat het waterschap betreft maken ze zich wel wat zorgen om de toekomst. "Wat gebeurt straks met het waterpeil in de dijk? Nu is het nog goed maar over tien jaar? Staan onze heipalen dan nog onder de water. En bij wie kun je dan voor schade aankloppen? Daar hebben we toch wel grote zorgen over. Want we willen natuurlijk geen verzakkingen en scheuren zoals bij het Twente Kanaal heeft plaatsgevonden."