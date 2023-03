Verpleegkundige Maartje legt vandaag voor de eerste keer haar werk neer, dit is waarom:

Voor het eerst in haar leven gaat Maartje Laor van der Spruit vandaag staken. Al 15 jaar werkt ze in het OLVG in Amsterdam en daar is volgens haar flink wat veranderd: de werkdruk is verhoogd en ze wordt naar eigen zeggen onderbetaald. Voor haar is de maat nu vol. In een monoloog legt ze uit waarom:

"Ik werk op de uitslaapkamer van de operatiekamers. Daar vang ik patiënten op. Door middel van taal neem ik stress, angst en pijn weg. Daarom ben ik dit werk ook gaan doen: mensen helpen. Eerlijk gezegd had ik dat vroeger helemaal niet verwacht, meisjes in mijn klas die de verzorgende kant opgingen vond ik eigenlijk heel suf. Moet je me nu zien! Toen ik dit werk ging doen, ging er een wereld voor me open. Het is een prachtig vak."

Verbazing en woede

"De afgelopen tijd is er veel veranderd. Dan doel ik op de coronacrisis en de tijden van inflatie. Je merkt in het ziekenhuis steeds minder waardering. We hebben juist geleerd dat ons vak zo belangrijk is, toch? Dan komt die inflatie en bungelen we onderaan de lijst van professies die loonsverhoging krijgen. Is dat dan onze dank? Ik voelde vooral verbazing en woede. Het is gewoon onrechtvaardig. Punt uit."

"Mijn werkplezier is er echt op achteruit gegaan. Het is belangrijk dat je je als werknemer gewaardeerd voelt. Ik heb het gevoel dat managers over mij beslissen, zonder de dialoog aan te gaan. Niemand vraagt: 'hoe gaat het met je?' Of: 'trek je de werkdruk nog?' Maar zij bepalen wel alles. Dat kan niet. Ik wil serieus genomen worden."