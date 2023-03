Nachtstemmers kunnen traditiegetrouw naar het stembureau in Castricum

Het stembureau in Castricum opent inmiddels traditiegetrouw als eerste stembureau in Nederland. Het stembureau tegenover het station gaat vannacht precies om 00.00 uur open.

Sinds enkele jaren biedt de gemeente Castricum inwoners de gelegenheid om al heel vroeg te stemmen tijdens de verkiezingen. Dit jaar met de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen is het niet anders.

De eerste stemmer

Arno Reekers was de afgelopen twee landelijke verkiezingen de eerste die het rode potloodje mocht gebruiken in Nederland. "Het is geen wedstrijd hoor maar ik vind dit altijd een leuk initiatief. Ze maken er hier in Castricum altijd een feestje van", zei hij tijdens de vorige verkiezingen tegen NH Nieuws. Het is niet zo gek dat Reekers er elke keer zo snel bij is, want hij woont heel dicht bij het stembureau.

Bij de Tuin van Kapitein Rommel kan er dit jaar in Castricum gestemd worden. Het stembureau is altijd maar een uurtje open."Verder in de nacht komt er geen hond", grapt Hans van Schoor, voorzitter van het stembureau. Het stembureau gaat weer open in de ochtend om 7.30 uur. Er kan de hele dag tot 20.00 uur gestemd worden.