Stemmen om middernacht: "Ik ga ervan uit dat het niet gaat spoken in het museum"

CASTRICUM - Het is inmiddels een traditie. Als er verkiezingen zijn kun je in Castricum als eerste in Nederland je stem uitbrengen. Nu de verkiezingen zijn uitgesmeerd over drie dagen zit die primeur er niet in. Toch ging om middernacht het stemlokaal in het archeologiemuseum Huis van Hilde open.

Ondanks de avondklok stonden er om middernacht toch aardig wat vroege vogels voor de deur. Arno Reekers was uiteindelijk de eerste die het rode potloodje mocht gebruiken. "Het is geen wedstrijd hoor maar ik vind dit altijd een leuk initiatief. Ze maken er hier in Castricum altijd een feestje van. Bovendien woon ik hier aan de overkant van de straat dus ik lig zo weer in mijn bedje."

Koffie en spelletjes

Dat geldt zeker niet voor de vrijwilligers van het stembureau. Het wordt voor hen een lange nacht want om vijf uur worden ze pas afgewisseld. "Het zal niet erg druk worden", vertelt voorzitter Hans van Schoor uit Bakkum. "Een uur na middernacht wordt het erg rustig en in de ochtend verwacht ik nog wat mensen die voor hun werk uit gaan stemmen. We komen de nacht door met veel koffie en spelletjes."

De reden dat er toch in de nacht gestemd wordt, is volgens Van Schoor omdat het traditie is. "Bovendien hadden we voor de avondklok al besloten om dit te gaan doen en om dat dan een week van tevoren terug te draaien is ook niet prettig voor de mensen." Hoewel het spookuur is aangebroken maakt Van Schoor zich niet druk over spoken in het museum. "Er liggen hier wel skeletten, maar ik ga ervan uit dat die in hun vitrines blijven liggen, hahaha."

Eerste keer

Tess Mol en Valentina Boon uit Castricum staan in ieder geval voor middernacht voor de deur. Ze zijn net achttien dus mogen ze voor het eerst stemmen. "Het is voor ons de eerste keer en we wilden daarom als eerste zijn maar dat is helaas niet gelukt", vertelt Tess. "Het is wel heel bijzonder en spannend", vertelt Valentina. "Het is de eerste keer, het is stil op straat dus dat is wel bijzonder. Ik ga me dit wel herinneren."