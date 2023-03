Autobrand Uithoorn was tweede dit jaar bij zelfde huis, mogelijk gerichte actie

De politie houdt rekening met het scenario dat de auto die vannacht uitbrandde in een voortuin aan het Klein Hoefblad in Uithoorn een bewust doelwit van brandstichting is geweest. Dat vermoeden wordt gevoed door het feit dat er ter hoogte van dezelfde woning in januari ook al een auto uitbrandde.

Dat zegt een van de betrokken rechercheurs tegen NH Nieuws. "We onderzoeken of het een gerichte actie is geweest." De auto stond op 'precies dezelfde plek' als de auto die in in de nacht van 25 op 26 januari uitbrandde, aldus de rechercheur. Die nacht brandde aan het Klein Hoefblad een auto uit die dicht tegen een schutting geparkeerd stond. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto total-loss raakte, maar slaagde erin te voorkomen dat de vlammen oversloegen op de omheining. Lees door onder de foto

Op 26 januari ging er op dezelfde plek aan het Klein Hoefblad ook een auto in vlammen op

Aangewakkerd door de harde wind sloeg de autobrand van vannacht wel over. Binnen mum van tijd hadden niet alleen het hekje rond de voortuin en twee scooters ernaast, maar de gevel vlamgevat. De bewoners hadden zichzelf op dat moment al in veiligheid gebracht.

