Uithoorns gezin met schrik vrij bij autobrand in tuin, tweede brand in straat dit jaar

Een geluk bij een ongeluk voor een gezin in Uithoorn vannacht: een auto en een scooter in hun voortuin aan het Klein Hoefblad gingen in vlammen op. Door de harde wind sloeg het vuur over op de woning, maar de brandweer kon ternauwernood voorkomen dat de vuurzee zich een weg naar binnen baande.

De schade is desalniettemin groot: een uitgebrande auto, een afgebrande scooter, een zwartgeblakerde gevel en gesprongen ruiten. Omdat de woning tijdelijk onbewoonbaar is, worden de bewoners op een ander adres opgevangen.

De brandweer bluste de auto en de scooter ernaast, maar de vlammen hadden op dat moment al vat gekregen op het hek rond de tuin en de voorgevel van de woning. Het hek werd in de as gelegd, maar de brandweer kon voorkomen dat het vuur de woning binnendrong.

De brand in de auto begon rond 5.00 uur, waarna de Uithoornse brandweer snel ter plaatse was. Omdat de auto zo dicht tegen de woning geparkeerd stond, werd besloten om versterking vanuit Amsterdam op te roepen.

Dat bevestigt een brandweerwoordvoerder aan NH Nieuws. Er is niemand gewond geraakt, want de bewoners konden zichzelf bijtijds in veiligheid brengen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend,

Het is de zoveelste autobrand in Uithoorn dit jaar: ook aan het Klein Hoefbladging eerder dit jaar een auto in vlammen op. Die auto stond dicht tegen een tuin aan geparkeerd, maar de vlammen kregen toen geen vat op de omheining.

Een bewoner van het Klein Hoefblad werd vannacht rond 5.15 wakker van het tumult, verderop in de straat. "Er stond politie in de straat", vertelt hij. De man kan zich de brand in januari nog goed herinneren. "Die auto stond tegen een schutting aan."

Mogelijk verband

Het is nog niet bekend of er een verband tussen de brand is, wordt vermoed of wordt onderzocht. De politie brengt later vandaag meer informatie naar buiten.