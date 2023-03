Doek voor Texelse Landbouwdag valt: "Dieptriest, maar we hadden geen keus"

"Dieptriest", verzucht stichtingsvoorzitter Cor de Lugt over het besluit Landbouwdag Texel af te blazen. Oorzaak zijn aanvullende eisen met betrekking tot stikstofemissie en verstoring en de onzekerheid over het verkrijgen van een vergunning. Dat meldt onze mediapartner de Texelse Courant .

"Het zou dit jaar de 37ste keer zijn", vervolgt voorzitter Cor de Lugt. "Een prachtig evenement dat altijd veel bewondering oogst. De schapenhouders, melkveehouders, akkerbouwers, mechanisatiebedrijven, andere ondernemers en vrijwilligers en de top van de tuigpaardensport, ze deden allemaal mee. Het groeide elk jaar, op zo'n dag hadden we 3.000 tot 4.000 bezoekers op het terrein. Ook veel toeristen, die een inkijkje kregen in de landbouw en een mooie dag beleefden. Heel jammer dat het niet doorgaat. Maar we hadden echt geen keus."

Geen besluit dat lichtzinnig is genomen. "In de loop der jaren moesten we aan steeds meer eisen voldoen", zegt bestuurslid Nelleke van Heerwaarden. "We hadden al een geluids-, communicatie- en calamiteitenplan en voldeden aan allerlei andere dingen. Nu is daar de stikstof bijgekomen."

Natura 2000

De Landbouwdag wordt gehouden in de omgeving van een Natura 2000-gebied. "Op het terrein rijden machines rond en er komt verkeer op af. We moeten aantonen hoe groot de uitstoot is." Voor de natuurtoets moet een ingenieursbureau worden ingehuurd. "Dat kost veel geld en dan is het nóg maar de vraag of we de vergunning wel krijgen."