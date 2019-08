Toch nog een Texelse Landbouwdag: gerst dorsen en schapen aaien

DEN HOORN - Koeien, paarden, oude trekkers, nieuwe trekkers en natuurlijk schapen tijdens de 35ste landbouwdag op Texel. Vanwege de hittegolf van vorige week stond het evenement even op losse schroeven, maar de organisatie liet het er niet bij zitten. "Vakanties zijn omgezet en we hebben nu een prachtige dag."

Thema van de landbouwdag dit jaar is 'Van gerst naar bier', want behalve als schapeneiland staat Texel bekend als bier-eiland. De oorsprong van het Texelse bier ligt bij Harry Bonne. Hij startte in 1994 met een Engelse ale. "Ik brouwde maar een beetje, maar inmiddels gaat het grootste gedeelte in de tankers van de Texelse bierbrouwerij."

Behalve de vaste onderdelen als de koeien- en schapenkeuring, de dressuurwedstrijden met paarden en de tientallen oude en nieuwe trekkers, is er dit jaar ook een demonstratie gerst dorsen. "Mijn oma is omgekomen tijdens het dorsen," vertelt een van de bezoekers die op veilige afstand staat te kijken. "Ze kwam met haar schort tussen de machine toen ze de jongens riep voor de koffie."

Voorzitter Cor de Lugt van de Landbouwdag Texel is blij met de opkomst. Het evenement moest een week opschuiven en dat had nogal wat voeten in aarde: "Het is prima weer en we zijn heel dankbaar voor alle medewerking van de deelnemers. Alles stond een week stil en sommigen hebben hun machines de hele week laten staan."

Klein geluk

Klein geluk voor de jongste bezoekers: Sem en zijn vriendjes staan bij de schapen. Een vragende blik naar de schapenhouder of hij ze even mag aaien? "Aaien vind ik leuk, ze zijn zacht."