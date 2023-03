Geluidsoverlast of natuurbehoud: protest tegen bomenkap voor hoge geluidswal A1

Tientallen demonstranten protesteerden vanochtend langs de A1 bij Naarden tegen de voorgenomen kap van duizenden bomen, waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd. Die bomen moeten wijken om plaats te maken voor een geluidswal, die bewoners van de Naardense wijk Naarderbos moet beschermen tegen geluidsoverlast.

De geluidsoverlast is niet nieuw: sinds de A1 tussen de knooppunten Muiderberg en Diemen is verbreed, staat het verkeer minder vaak in de file. De auto's razen ook niet alleen sneller, maar ook met veel meer aan de wijk voorbij. Ondanks het gebruik van stiller asfalt worden bewoners horendol van het verkeer dat met 100 of 120 km/u over de rijstroken zoeft.

"We merken dat we door de verbeterde doorstroom meer geluidsoverlast hebben", vertelt buurtbewoner en voorstander Pieter de Boer voor de camera van NH Nieuws. Hij meet geregeld 63 decibel, en op piekmomenten zelfs 80 decibel, waarmee de norm fors wordt overschreden. Er ligt wel al een natuurwal, waarop bomen staan, maar vanwege de beperkte hoogte houdt die sinds de verbreding van de A1 (en de hogere snelheden) het geluid onvoldoende tegen. Geluidswal bij Bussum Iets verderop, bij Bussum, staat aan beide kanten van de snelweg al een geluidswal, maar ook die wal heeft niet het gewenste effect: Bussumers klagen nog steeds over geluidsoverlast. Hoewel Rijkswaterstaat heeft aangeboden om ter hoogte van Naarderbos eenzelfde soort wal te plaatsen, zien bewoners dat niet zitten omdat de geluidsoverlast daarmee niet verdwijnt.

Muiderberg In 2016 werd er al aan de bel getrokken door bewoners uit Muiderberg. In dat jaar werd de A1 verbreed en kwam er een spoorbrug over de snelweg. Dat zorgde toen al voor meer geluidsoverlast voor omwonenden. Die verbreding heeft er niet alleen toe geleid dat meer automobilisten gebruikmaken van de A1, maar ook dat ze er (door de afname van files) gemiddeld harder rijden, wat voor meer decibellen zorgt.

Een langere geluidswal van tien meter hoog volstaat volgens de bewoners wel, maar die zou zo duur worden dat de gemeente die niet wil betalen. Door zonnepanelen in de geluidswand te verwerken, helpt de wand bij de energietransitie en kan de gemeente het bouwwerk terugverdienen. Natura 2000-gebied De Partij voor de Dieren en natuurbeschermers uit de regio voelen niets voor de tien meter hoge wand. "Dit gebied grenst aan een Natura 2000-gebied en er leven verschillende beschermde diersoorten" aldus Ilona Haas, kandidaat-statenlid Partij voor de Dieren. Vanwege die gevolgen voor de natuur, verwacht Haas dat de provincie geen groen licht geeft voor de bouw van de wand. Om de geluidsoverlast toch terug te dringen, ziet de partij liever dat de maximumsnelheid op het stuk snelweg wordt verlaagd. Tekst gaat verder onder de video.

Volgens bewoner van Naarderbos Pieter de Boer vallen de gevolgen voor de natuur mee. "Voor iedere boom die omgaat, komt er iets in de plaats", waarmee hij benadrukt dat verdwenen natuur ergens anders wordt gecompenseerd. Bovendien zullen veel meer bewoners profiteren van de hogere geluidswal dan de actievoerders zeggen. "Er wordt gezegd dat het om 37 huishoudens gaat, maar het gaat om 200 woningen in deze wijk die hier last van hebben." Hij vindt dat we op een andere manier naar de toekomst moeten kijken. "Ik denk dat dit een kans biedt voor de wijk om een nieuwe start te maken. Dit is op lange termijn beter voor het milieu."