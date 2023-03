'Michael Reiziger vertrekt deze zomer bij Ajax'

De wegen van assistent-trainer Michael Reiziger en Ajax scheiden na dit seizoen. De 72-voudig international heeft in een interview met het AD gezegd dat hij de ambitie heeft om hoofdtrainer te worden.

De inmiddels 49-jarige Reiziger doorliep de jeugdopleiding van de Amsterdammers en vierde midden jaren negentig grote successen in het elftal van trainer Louis van Gaal dat de Champions League en de wereldbeker won. In totaal speelde hij zestig keer in het eerste elftal.

Na Ajax voetbalde Reiziger voor AC Milan, Barcelona, Middlesbrough en PSV. In 2017 keerde hij terug in Amsterdam en werd Reiziger trainer van Jong Ajax. Met de beloftenploeg werd hij Reiziger kampioen van de eerste divisie. De laatste jaren was Reiziger assistent bij het eerste elftal.