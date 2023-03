Bekerloting doet wenkbrauwen fronsen bij Ajax-trainer John Heitinga: "Merkwaardige loting"

Ajax-trainer John Heitinga heeft zich fel uitgelaten over de loting in de halve finale van de KNVB-beker. Zijn ploeg werd gekoppeld aan Feyenoord en zal de wedstrijd in De Kuip afwerken. "Dat vind ik wel interessant en ook merkwaardig", zegt hij na de gewonnen wedstrijd tegen NEC (1-0).