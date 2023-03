Twee jaar cel geëist tegen Beverwijkse muziekleraar in volle rechtszaal

Het OM heeft vandaag twee jaar cel geëist tegen de Beverwijkse muziekleraar die terechtstaat voor drie gevallen van ontucht bij minderjarige meisjes.

Piano rechtbank

Na een aangifte tegen de man afgelopen zomer kwam het balletje aan het rollen. De politie had namelijk nog twee eerdere meldingen van ontucht in het systeem staan. Na berichtgeving over de rechtszaak in de media kwamen daar nog eens drie meldingen bij, hoewel zeker één van de aangevers volgens de advocaat liever helemaal niet naar de politie was gestapt: "Maar toen zij in december las dat V. een applaus kreeg in de rechtszaal, besloot ze alsnog om aangifte te doen." Het was net als bij vorige zittingen druk in de rechtszaal: dit keer waren er een paar van de vermeende slachtoffers met wat familieleden en vrienden. En er was net als bij vorige zittingen veel steun van familie en kennissen voor V. Zeker twintig mensen waren ruim op tijd voor hem in de rechtbank. V.'s vrouw bedankte de supporters voor hun komst. "Het waren echt heel moeilijke maanden", zei ze nog eens, buiten de zaak. Ze gelooft heilig in de onschuld van haar man. Woord tegen zwijgrecht Maar het blijft na vandaag een zaak van woord tegen woord. Of woord tegen zwijgrecht, want V. bleef antwoorden met 'ik zeg niets'. Alleen tegen de reclassering zou hij gezegd hebben dat er wel aanrakingen met borsten en benen geweest zijn, maar dan bij 'aardig bedoelde kneepjes' en als 'de meisjes in een muzieklessituatie met die lichaamsdelen tegen hem aankwamen'. De rechter drong nog even bij V. aan om uit te leggen hoe zo'n situatie precies ontstaat tijdens de muziekles, maar ook daarop kwam geen antwoord.

'Hij neemt nu even weinig verantwoordelijkheid voor zijn daden als toen' Eén van de vermeende slachtoffers in de zaak

In veel van de verhalen van de vrouwen, die elkaar volgens het OM niet kenden, komt terug dat V. ze op en tussen hun benen zou hebben aangeraakt, naast andere ongewenste aanrakingen bij borsten en in de nek. Ook zou hij ongepaste berichtjes hebben gestuurd, zoals een bericht op Hyves dat, in de woorden van een rechter 'leest als een liefdesverklaring'. De zaak lag nog tien minuten stil om één van de vrouwen de kans te geven zich te herpakken. Ze was in huilen uitgebarsten vlak voor ze haar zegje mocht doen. Daarna las ze vanaf een bureau achter in de rechtszaal steeds zelfverzekerder voor: "Ik ben dit alles begonnen om te voorkomen dat hij (de verdachte, red) dit bij andere meiden kan doen. Maar inmiddels doe ik het ook voor mezelf. Ik hoop op gerechtigheid, want hij neemt nu even weinig verantwoordelijkheid voor zijn daden als toen." Het OM heeft nu 2 jaar cel geëist. Daarvan is 8 maanden voorwaardelijk. Ook heeft V. al ongeveer een half jaar van die straf ingelost in zijn voorarrest. De uitspraak is over precies twee weken.