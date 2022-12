Vrouw Beverwijkse muziekleraar kan ontuchtbeschuldigingen niet geloven: "Het sloopt me"

De Beverwijkse muziekleraar Jean-Claude V. (63) wordt verdacht van ontucht bij twee tienermeisjes tijdens pianolessen zo'n vijf tot tien jaar geleden. Hij zou ze betast hebben en bij één van hen ook met zijn pink zijn binnengedrongen. V.'s vrouw, familie en kennissen geloven er niets van. Zij kwamen vandaag met zo'n dertig man naar de rechtszaal om V. te steunen. "Ja, hij tikte soms het ritme mee op iemands bovenbeen", zegt zijn vrouw. "Maar niet méér dan dat. Hij is een goede jongen."

"Daar hebben de vrouwen nog steeds last van, bijvoorbeeld bij seksuele relaties met hun partner nu", legt de officier van justitie uit. Zij ziet niets in eventuele voorlopige vrijlating tot de inhoudelijke behandeling van de zaak op 9 maart, zoals V.'s advocaat Eric Steller graag ziet.

Tussen 2011 en 2017 zou hij twee meisjes, nu beide rond de 23 jaar oud, betast hebben. Hij zou bij beiden over hun kleren heen hun schaamstreek hebben gevoeld. Bij één van hen zou hij zelfs onder haar kleren zijn gegaan en zijn binnengedrongen met zijn pink. Ook zou hij haar hand over zijn broek op zijn stijve penis hebben gelegd. Bij het andere meisje zou hij de borsten betast hebben, zowel over als onder haar shirt. En hij zou haar in de nek hebben gekust.

V.'s steunbetuigers wisselen na afloop in het atrium van de rechtbank in Alkmaar tranen, ferme of troostende woorden en omhelzingen uit. Oneerlijk vinden ze het, dat V. al zes maanden vastzit, vanwege ontuchtbeschuldigingen die ze eigenlijk helemaal niet geloven.

Om dat allemaal kunnen vaststellen, vraagt V.'s advocaat Eric Steller de rechter vandaag opnieuw om een paar dingen uit te zoeken 'omdat ze mogelijk kunnen wijzen op de onschuld van de muziekleraar'. Dingen die op zichzelf misschien niets bewijzen, maar bij elkaar een beeld geven dat 'in het voordeel van de beschuldigde kan spreken'.

V.'s kant van het verhaal is tot nu toe totaal niet verteld en dat is oneerlijk vinden zij. Het leidt ook vandaag in eerste instantie tot opmerkingen naar de journalisten in de zaal: "Schrijven jullie het nu wel objectief op?". Zij geloven allemaal niet dat V. verder is gegaan dan aardig bedoelde aanrakingen. "Mag dat dan ook al niet meer?", vraagt een vrouw zich bijna wanhopig af.

V.'s vrouw, fel door haar tranen heen: "Jean en ik zijn veertig jaar bij elkaar. Nu zit hij al zes maanden vast. Ik ben er kapot van. Hij heeft het niet gedaan. Ik werk niet, ons spaargeld raakt op. Het sloopt me."

Hij ondergaat de zitting ogenschijnlijk kalm, met rechte rug zijn handen gevouwen in zijn schoot. Soms lijkt hij op zijn wangen te bijten, wat zijn lange gezicht nog smaller maakt. V. komt tijdens de zitting soms wel wat warrig over, begrijpt vragen van de rechter pas in tweede instantie en praat binnensmonds.

V. zelf, 63, is gekleed in een bruin jasje, grijze broek. Hij heeft zwarte haren, die vooraan bij zijn middenscheiding inmiddels redelijk grijs zijn. Hij beantwoordt vragen van de rechter steeds kort.

Sinds het begin heeft hij alles ontkend. Of zoals zijn advocaat Eric Steller het verwoordt: "Mijn cliënt zegt: 'ik heb het niet gedaan, maar het kán ook helemaal niet op de manier zoals die beschreven is'."

In juni werd V. opgepakt door de politie, naar aanleiding van twee aangiftes en één melding van ontucht. Die leidden tot de rechtszaak, waarvan vandaag de tweede inleidende zitting was. In de tussentijd zat V. vast, tot verdriet en wanhoop van zijn familie en vrienden.

Zo zou het binnendringen zijn gebeurd in het bijzijn van twee andere muziekleerlingen, die niets hebben doorgehad. Terwijl het een hele toer moet zijn geweest vanaf de ene stoel over of door de armleuning van het slachtoffer haar rokje opzij te duwen en met een pink naar binnen te gaan. "En dat zonder enige reactie bij het meisje uit te lokken, of iets van een wondje te veroorzaken met zijn lange pinknagel", aldus Steller. De muziekleraar zou bekendstaan om zijn lange nagels.

Bovendien, stelt de advocaat: de meisjes hebben verklaard dat de deur altijd openstond en een hondje altijd in- en uitliep. Ze kregen les in de woonkamer, met grote ramen. V.'s vrouw zou regelmatig binnen zijn gelopen, bijvoorbeeld met koffie.

Tot slot, zegt hij: "Het psychologisch rapport laat níet zien dat de kans op herhaling hoog is." En herhaling is sowieso uitgesloten, meent Steller: "Mijn cliënt wil geen leraar meer zijn, uit angst voor nog zo'n situatie."

Zorgelijk

De officier van justitie kijkt met andere ogen naar het rapport: "Er staat ook dat V. over grenzen heen kan gaan, van zichzelf en van anderen. Hij is eerder zelf overwerkt geweest, en ziet nog steeds geen kwaad in een kusje op een schouder, of een hand op een been. Dat is zorgelijk." Ze eist, naast onder andere contactverboden met de slachtoffers, dat V. nooit meer in één ruimte mag zijn met een minderjarige.

Belachelijk, vinden de dertig aanwezigen aan de zuchten en grommen te horen. "Het lijkt wel of het om een moordverdachte gaat", fluistert iemand net hoorbaar voor het journaille. "En zijn kleinkinderen dan?", vraagt een ander zich op gedempte toon af.

Morgen besluit de rechter over de onderzoekswens van V.'s advocaat en de eventuele voorlopige vrijlating. 9 maart 2023 is de inhoudelijke behandeling zaak.