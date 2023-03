In Schoorl missen ze hun 'vrolijke en rode' dorpsgenoot, hij werd doodgereden door een tractor

Het geluid van tractoren gaat sinds 11 november door merg en been bij sommige Schoorlaars. Een fietsende bewoner (68) wordt vlak bij zijn zorginstelling in het dorp van achteren aangereden en overlijdt. De bestuurder (78) van de trekker wordt vervolgd voor het ongeluk en mag voorlopig geen voertuigen besturen, blijkt vandaag.

"Ik kwam hem hier dagelijks tegen, heel tevreden op zijn rode fiets met een rode jas aan. Dan zei ik hem goedemorgen en hoorde hem dan wat later in de verte in drievoud: goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen roepen!" Twee dames en hun hondjes staan langs de Wolphert van Brederodeweg in Schoorl. Ze kijken naar de met punaises vastgeprikte foto aan de boom. Een ietwat verregende herinnering aan wat er drie maanden eerder is gebeurd met een van 'hun' Scorlewalders, want zo voelt het wel. Vrijdagmiddag 11 november, rond kwart voor vier, fietst de bewoner (68) uit de richting van zijn antroposofische zorginstelling over het smalle weggetje naar het centrum. Rood frame, rode fietstassen. Alles rood, altijd. Hij haalt eerst met een grote bocht een wandelende vrouw in. En zij wordt vervolgens ook nog ingehaald - naar eigen zeggen op een haar na gemist - door een tractor. In de hoge cabine, met een gevulde voorlader, zit de plaatselijke fokker en handelaar C. K. (78). Op het netvlies Hij rijdt altijd heen en weer voor hooi voor zijn paarden, vertellen de vrouwen met de hondjes aan NH Nieuws. Iedereen kent de man wel zo'n beetje. Zijn woning en bedrijf zijn vlakbij en de tractorritjes zouden berucht zijn. "Hij heeft een keer een muurtje van me kapotgereden. Hij komt altijd aangesjeesd. Ik hoor hem van verre." Of de man die middag op het smalle weggetje de fietser over het hoofd ziet, is nog niet helemaal duidelijk. Maar de wandelaarster ziet pal voor haar neus, tussen de grote wielen van de tractor, dat de fiets van de bewoner van Scorlewald naar links valt, naar het midden van de weg. De tractor rijdt een stukje door. Het staat voor altijd op haar netvlies.

Omstanders bellen 112 en een traumahelikopter landt in het weiland. Maar de hulpverleners kunnen niets meer voor hem doen: de bewoner van Scorlewald overlijdt. Daags na het ongeluk ontstaat er een berg bloemen langs het weggetje en staat er een kruis bij de boom waar het ongeluk gebeurde. "Het was wel echt een feestje voor hem hier", beschrijft één van de vrouwen met de hondjes. De 78-jarige tractorbestuurder wordt gehoord door de politie en zijn rijbewijs wordt ingenomen. In de rechtbank van Alkmaar blijkt tijdens een tussentijdse zitting vanmorgen dat nog niet helemaal duidelijk is in welke mate het Openbaar Ministerie de Schoorlaar het veroorzaken van het ongeluk verwijt. 'Eerdere verkeersovertredingen' In het nog lopende onderzoek heeft de politie wel al een reconstructie gedaan op de Wolphert van Brederodeweg. Ook moet één getuige van het ongeluk nog een keer worden gehoord en is het wachten op een rapport van het CBR over de medische situatie van de man. Daarnaast wordt nog onderzocht of het vervoeren van hooibalen op die manier is toegestaan. C. K. was niet aanwezig bij de zitting. Zijn advocaat ook niet, maar liet wel via een brief weten op dit moment nog geen verzoek te doen voor een teruggave van het rijbewijs. En dit is ook naar wens van de officier van justitie.

Als het aan haar ligt, krijgt de tractorbestuurder zijn rijbewijs tot de inhoudelijke rechtszaak helemaal niet terug. "De verkeersveiligheid dient te gaan boven de persoonlijke belangen van de man. Hij heeft eerder verkeersovertredingen begaan", zei ze daarover. Vermoedelijk is het onderzoek naar het het ongeluk binnen twee maanden klaar en kan er dan een inhoudelijke zitting worden gepland. Zelfs zijn bril was rood, is te zien op de foto aan de boom. Daaronder hangt een ster - natuurlijk óók in die kleur. "Ik denk nog echt best vaak aan hem. Vooral als er bewoners van Scorlewald op een driewieler, fiets of lopend door mijn straat gaan. Ze horen echt bij het dorp. Ze zijn een van ons."

