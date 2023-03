Verdachte van dood Slootdorper (89) blijft veertien dagen langer in voorarrest zitten

De 62-jarige man uit Schagen die wordt verdacht van de dood van de 89-jarige Jan Veldt uit Slootdorp blijft langer in voorarrest zitten. Dat heeft de rechter-commissaris vanmiddag besloten. Na twee weken wordt besloten of het voorarrest gaat worden verlengd.

Het is onbekend of de Schagenaar in beperkingen zit, daar wil de rechtbank geen uitspraken over doen.

In een woning aan de Molenweg in Slootdorp werd zaterdag de 89-jarige Jan Veldt dood gevonden. Diezelfde avond werd in dat huis de 62-jarige man uit Schagen aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf binnen de familie. De verdachte zou de zoon van Jan zijn.

"Jan was een man met een ontzettend sterke eigen mening", vertelde een oudere man bij de supermarkt in Slootdorp maandag tegen NH Nieuws. "Zo wilde hij zich absoluut niet laten vaccineren tegen het coronavirus. Daardoor werd hij al gauw op allerlei plekken waar hij vaak kwam geweigerd, zoals het café en bij het vliegveld in Middenmeer."

Verhouding niet goed

"Ik weet dat de verhouding met zijn zoon niet goed was", vervolgde de man uit Wieringerwerf. "Jan had de boerderij overgedragen aan zijn dochters. Ik denk dat die jongen niet in de erfenis voorkwam. Ik was er echt kapot van toen ik het hoorde. Ik kan het niet begrijpen."

Het Openbaar Ministerie heeft twee weken de tijd om te bepalen of ze de man wil voorgeleiden. Wanneer dat gebeurt, zal de raadkamer beslissen over het vervolg.