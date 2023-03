Waterstofconvenant getekend als onderdeel voor duurzamer transport in West-Friesland

Duurzamer rijden heeft de toekomst . In de regio wordt dan ook gewerkt aan het bevorderen hiervan. Tijdens de Dag van Westfriesland hebben de Westfriese Bedrijvengroep en de zeven gemeenten de handen ineengeslagen voor het gebruik van waterstof in de regio. De betrokken partijen hebben vandaag met trots een waterstofconvenant ondertekend, wat onderdeel uitmaakt van het bredere Pact van West-Friesland .

De partijen die het convenant vandaag hebben ondertekend zijn transportbedrijven uit West-Friesland, potentiële aanbieders van waterstof, maar ook de West-Friese gemeenten, gemeente Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland.

Waterstoftankstations

In het convenant wordt gesproken over het plan voor waterstoftankstations in West-Friesland. "De tankstations zijn een belangrijk onderdeel voor duurzamere transport. Het is bijvoorbeeld lastig om een vrachtwagen vol te laden met accu's om Italië te bereiken, maar met waterstof is dit wel mogelijk", zegt Nederpelt.

Wanneer de waterstoftankstations in West-Friesland gebouwd worden is nog moeilijk te zeggen, laat de wethouder weten. "Het is ook vraag en aanbod. Er moeten de komende tijd ook bedrijven komen die willen investeren in vrachtwagens die op waterstof rijden."

Het plan is dus vooral gericht op het zwaardere verkeer in West-Friesland en Nederpelt verwacht ook dat dit zo blijft. "Waterstof is een mooie stap voor de industrie, maar ik verwacht dat de inwoners vooral op elektrisch vervoer zullen overgaan."

De wethouder ziet het convenant als een kans om de eigen doelstelling die voor 2040 gesteld is te kunnen aanpakken.