Debat tijdens eerste editie van Dag van Westfriesland live te volgen

De regio West-Friesland staat vandaag voor een belangrijke dag. Vandaag wordt namelijk de eerste Dag van Westfriesland gehouden. Tijdens deze dag, die moet uitgroeien tot een nieuwe traditie, wordt de tweede fase van de Talent Academy gestart. Ook ondertekenen meerdere partijen een convenant voor het gebruik van waterstof, en gaan achttien politieke partijen op het Martinuscollege in Grootebroek met elkaar in debat. Het debat is live te volgen via de kanalen van WEEFF en NH Nieuws.

Het Martinuscollege in Grootebroek - Google Maps

De Dag van Westfriesland begint vanmiddag met de ondertekening van een document voor de West-Friese Talent Academy. Deze manier van opleiden gooit al jaren hoge ogen in de regio. Zo zijn de eerste studenten van de Talent Academy Zorg afgestudeerd, is de afdeling IT hard aan het groeien met een aantal aangesloten bedrijven en zijn er ambities voor andere talentacademies in de regio. Volgens de Westfriese Bedrijvengroep, één van de organisatoren van de Dag van Westfriesland, zullen er in de tweede fase van het plan in rap tempo nieuwe ontwikkelingen volgen. Deze fase wordt vandaag officieel ingeluid en ondertekend bij de Grote Kerk in Hoorn. Waterstofconvenant

Duurzamer rijden is een van de speerpunten voor de toekomst. In dat kader wordt om 15.00 uur in Zwaagdijk een waterstofconvenant getekend. "De transitie naar waterstof is een mooie stap richting de toekomst, vooral voor de transport en logistiek", zegt de Westfriese Bedrijvengroep. "Daar bereidt de regio zich op voor." Enkele van deze partijen die het convenant ondertekenen zijn transportbedrijven uit West-Friesland, potentiële aanbieders van waterstof, maar ook de zeven West-Friese gemeenten, de gemeente Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland. Verder worden vanmiddag de eerste bevindingen uit het onderzoeksrapport met elkaar gedeeld.

Het Grote Westfriesland Debat

In het Martinuscollege in Grootebroek komen vanavond achttien politieke partijen uit de regio bij elkaar voor Het Grote Westfriesland Debat. Tijdens deze avond krijgen zij in een vijftal ronden een aantal prikkelende stellingen voorgelegd, die belangrijk zijn voor deze regio. De inloop voor het debat in het Martinuscollege begint om 19.00 uur. Het debat zelf start om 19.30 uur en is live te volgen via het televisiekanaal van WEEFF, de online kanalen en op het West-Friese platform van NH Nieuws.

"We mogen best wat meer trots zijn op onze regio en wat we hier bereiken" Hans-Peter Baars, voorzitter Westfriese Bedrijvengroep

Voorzitter Hans-Peter Baars van de Westfriese Bedrijvengroep had eerder de ambitie om de Dag van West-Friesland te organiseren. Hiermee wil hij de regio extra op de kaart zetten. "We mogen best wat meer trots zijn op onze regio en wat we hier bereiken." "En zo was het eerste zaadje geplant", gaat hij verder. "Het doel was om zoveel mogelijk belangrijke momenten te plannen op één dag. Daarbij krijgen natuurlijk álle organisaties in de regio de kans om zichzelf extra te presenteren tijdens deze dag."