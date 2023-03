Nieuw groen schoolplein in Zaandam mogelijk door lerarentekort en Regio Deal

Tesniem (8), Jesper (7) en Yigit (9) vinden het nieuwe schoolplein helemaal top. Ze klauteren en springen over de boomstammen en gebruiken het splinternieuwe voetbalveldje. Ze hebben gelukkig geen idee hoeveel tijd en moeite het de school heeft gekost om het nieuwe schoolplein voor elkaar te krijgen. "We zijn er voor gegaan", zegt directeur Bernadette von den Benken.

De afgelopen jaren heeft de school minder leerkrachten kunnen aantrekken dan ze nodig had. Door de onvervulde vacatures bleef er geld over. De wens was al langer om een nieuw schoolplein aan te leggen. Door veel lobbyen, de eigen reserves aan te spreken en een bijdrage van de gemeente is het gelukt om het geld bij elkaar te krijgen.

Regio Deal

Zaanstad heeft bijgedragen met planten en zaden en heeft geld gereserveerd uit het potje van de zogenaamde Regio Deal, een afspraak tussen de Metropoolregio Amsterdam en het Rijk. Dat is een budget van twintig miljoen euro bestemd voor Amsterdam-Noord, Oostzaan en Zaandam-Zuid om de wijken veiliger te maken, de taalachterstand weg te werken en te vergroenen. Dat geld heeft tijdens corona op de plank gelegen, maar kan nu weer worden uitgegeven.

"Je ziet dat het terechtkomt bij mensen waar het om gaat, namelijk onze jeugd", zegt wethouder onderwijs Natasja Groothuismink. Volgens haar is het goed dat mensen zien dat hun wijken echt worden aangepakt en kinderen de beste spullen krijgen. Zaanstad heeft de wens om alle zestig schoolpleinen in de gemeente te vergroenen.