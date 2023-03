Waar is Jessica uit Haarlem? Oud-militairen kammen Amsterdamse Bos uit

Het Veteranen Search Team (VST) zoekt vandaag met tachtig mensen in het Amsterdamse Bos naar de vermiste Jessica Kurzawa (29) uit Haarlem. Jessica is nu twee weken vermist en voor het laatst in verwarde toestand gezien bij VUmc Ziekenhuis in Amsterdam.

Het Veteranen Search Team zoekt onder andere langs de Bosbaan - VLN Nieuws

Op foto's is te zien dat onder andere langs de Bosbaan wordt gezocht. De politie laat weten dat Jessica inderdaad nog niet is gevonden. "Wij hopen heel erg dat we haar vinden en doen daar hard ons best voor", zegt een politiewoordvoerder. Tekst gaat verder onder de foto.

Vermiste Jessica (29) uit Haarlem - Politie