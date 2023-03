Twee dagen vertraging: Boeing van KLM gestrand in Suriname door klapbanden bij landing

Een Boeing 777-300ER van KLM heeft gisteren urenlang het vliegverkeer op luchthaven Zanderij in Paramaribo (Suriname) gehinderd vanwege meerdere klapbanden. Volgens lokale media klapten maar liefst tien banden toen het toestel op de enige start- en landingsbaan van Zanderij landde. Niemand aan boord raakte gewond. De Boeing blokkeert een keerlus die vliegtuigen moeten gebruiken om van en naar de terminal te komen.

Op foto's en video's die op sociale media zijn gedeeld, is de schade aan de banden goed te zien. De oorzaak van de klapbanden is nog niet bekend, maar door de plaatselijke media wordt gesuggereerd dat het zou komen door harde windstoten. De passagiers en bemanning van vlucht KL713 werden bij de landingsbaan opgehaald door bussen.

Hoe lang het duurt om de banden te vervangen en het vliegtuig naar het platform te slepen, is nog niet bekend. Volgens het vluchtschema van Schiphol is de terugvlucht met twee dagen vertraagd. KLM is nog niet bereikbaar voor een reactie.

Neuswiel

Ruim een week geleden blokkeerde een Airbus A330 tot twee keer toe ook al urenlang een landingsbaan. Dat toestel had problemen met het neuswiel op de luchthaven van Sint Maarten.

Bij zowel de landing als vertrek kon de Airbus geen kant meer op, op een zelfde soort keerlus en hinderde daarmee het andere vliegverkeer. Het vliegtuig is na negen dagen op Sint Maarten te hebben gestaan pas vandaag weer geland op Schiphol