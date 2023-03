Vrouwen Ajax in eerste Klassieker in Arena niet voorbij Feyenoord

De eerste Klassieker voor vrouwen in de Johan Cruijff Arena eindigde vanavond onbeslist: 1-1. Beide doelpunten vielen na rust. Door het gelijkspel is de achterstand van Ajax op koploper FC Twente nu vijf punten.

In de voor iets meer dan de helft gevulde Arena (33.742 verkochte kaarten) lukte het Ajax in de eerste helft niet het verschil op de ranglijst uit te drukken in doelpunten. Ajax strijdt in de eredivisie met FC Twente om de landstitel en kon zich geen puntenverlies veroorloven tegen de nummer zes van de ranglijst. Feyenoord verzamelde deze competitie nog niet de helft van het puntenaantal van Ajax.

Primeur Feyenoord

Het aantal kansen voor rust was schaars. Chasity Grant schoot in kansrijke positie naast en Romée Leuchter zag hoe een van richting veranderd schot van haar net nog in de handen van de keeper van Feyenoord belandde. Direct na rust was het ineens aan beide kanten raak. Feyenoord. opende de score uit een hoekschop. Maxime Bennink had de primeur de eerste treffer ooit in de Arena te maken. Amper twee minuten later kwam Ajax alweer langszij dankzij Ashley Weerden.

Ajax kreeg daarna kansen op meer. Leuchter schoot in zeer kansrijke positie over, terwijl Rosa van Gool de bal recht op de keeper schoot. Het lukte Ajax in de slotfase niet om Feyenoord om te duwen waardoor er kostbare punten in de titelrace werden gemorst.