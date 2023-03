Opvallend veel Enkhuizers onder Provinciale Statenkandidaten: hoe kan dat?

Met volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 18.631 inwoners is Enkhuizen in Noord-Holland slechts een druppel op de gloeiende plaat. 0,62 procent van de Noord-Hollanders woont in de West-Friese stad. Toch staan er 10 kandidaten op de verschillende kandidatenlijsten. Absoluut niet zoveel, maar relatief gezien is er geen gemeente die hieraan kan tippen. Maar waar komt het Enkhuizer succes vandaan?

Meer geluid uit de regio

We beginnen onze rondgang bij Simon Dijk. Momenteel duo-Statenlid voor het CDA, en de nummer 6 op de kandidatenlijst. Hij moet lachen als we vragen naar de politieke geldingsdrang van Enkhuizen. Maar daarna serieus. "Ze vinden, en dat hoor ik meer in West-Friesland, dat onze provincie bestuurd wordt door randstedelingen. Veel Enkhuizers vinden blijkbaar dat het geluid uit de regio meer gehoord moet worden. Dat is ook mijn motivatie."

Bob Sikkema, lijsttrekker van de Piratenpartij, reageert in eerste instantie verrast. "Maar ik denk dat het door de nuchterheid komt. De onvrede is groot. Dus ik denk dat Enkhuizers vinden dat ze dan maar zelf de mouwen moeten opstropen. Zo ben ik ook in de politiek terecht gekomen."

'SP-effect'

Eerlijkheid gebiedt ons wel te zeggen dat het Enkhuizer aandeel vooral zit in wat wij het 'SP-effect' noemen. Op die lijst staan maar liefst vijf inwoners van de gemeente. "Enkhuizen is het rode puntje in Noord-Holland", zegt Margreet Keesman. Fractievoorzitter van SP in de gemeenteraad en nummer 16 op de kandidatenlijst. "We zijn een heel actieve afdeling. Als je op de lijst wil komen, zoek je naar enige politiek ervaring. En wij hebben die in Enkhuizen. We zijn een goede kweekvijver."