Kies maar! "In de politiek gaat het om luisteren, praten en vooral: beslissen"

Op woensdag 15 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Maar wat doet de Provincie eigenlijk voor ons en hoe kunnen we daar met het uitbrengen van onze stem invloed op uitoefenen? Voor Carmen, Teuntje en Mohammad is dat niet duidelijk. Geen van drieën heeft eerder provinciaal gestemd. In de serie 'Kies maar!' gaat NH Nieuws in negen afleveringen met hen op zoek naar meer inzicht in het werk van de provincie. Zodat ze op verkiezingsdag met voldoende kennis het stemhokje in kunnen stappen. In deze vierde aflevering krijgt Teuntje meer inzicht in het werk dat de provincie doet.

Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met de provincie Noord-Holland.