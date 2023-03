Castricum aA nl Kies maar! "Ik weet eigenlijk niet goed wat de Provinciale Staten inhoudt"

De 19-jarige Teuntje Göbel mag voor het eerst stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen. Maar ze heeft nog geen idee waar die verkiezingen over gaan. Ze woont bij haar ouders in Castricum, waar ze is geboren en getogen. Maar zal ze daar later ooit op zichzelf kunnen wonen? En waarom komt ze toch zo vaak te laat op haar opleiding in Utrecht?

Op 15 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Maar wat doet de Provincie eigenlijk voor ons en hoe kunnen we daar met het uitbrengen van onze stem invloed op uitoefenen? Voor Carmen, Teuntje en Mohammad is dat niet duidelijk. Geen van drieën heeft eerder provinciaal gestemd en met NH Nieuws gaan ze op zoek naar meer inzicht in het werk van de provincie. Op deze manier kunnen ze tijdens de verkiezingsdag met voldoende kennis het stemhokje in stappen. In deze eerste aflevering volgen we Teuntje tijdens haar weg naar de stembus.