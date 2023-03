Tieners (15) beroven meisje in 't Zaanse Veldpark en vallen haar fysiek aan

Vorige week, op 23 februari, is een meisje op klaarlichte dag beroofd en lastiggevallen in Zaandam. Het slachtoffer werd aangesproken bij een middelbare school en gedwongen mee te lopen naar het naastgelegen park. De politie zoekt tips over de twee 15-jarige verdachten.

Het meisje, de politie doet geen uitspraken over haar leeftijd, werd in de middag aangesproken op de Zuiderzee. Dit is dichtbij het Zuiderzee College. "Ze werd direct bedreigd en opgedragen mee te lopen het nabijgelegen park in", aldus de politie. Het slachtoffer werd vervolgens op een beschutte plek fysiek lastiggevallen en beroofd van haar spullen.

De daders worden nog gezocht. De politie gaat uit van twee 15-jarige jongens. De eerste verdachte is zo'n 1 meter 70, heeft een zwarte snor en lichte huidskleur. De tweede verdachte is even lang, even oud, heeft ook een snor en een sikje.



Niet alleen in Zaandam worden tieners gezocht, ook in Wormerveer is het onrustig. Daar werd woensdagavond een maaltijdbezorger bedreigd door een 'piepjonge dader'.