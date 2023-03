Maaltijdbezorger (17) zoekt dekking in snackbar Wormerveer na heftige bedreiging door 'piepjonge dader'

Een 17-jarige jongen uit Wormerland is gisteren aan de Krommenieërweg in Wormerveer bedreigd met een voorwerp dat op een pistool lijkt. Het slachtoffer, een bezorger van een naastgelegen snackbar, schrok zo erg dat hij zich snel verstopte in de wc van zijn werkgever.

Het 17-jarige slachtoffer vlucht snel de wc in van zijn werk - Inter Visual Studio

Volgens de eigenaar van de zaak wilde de bezorger elektronische sigaretten verkopen aan een jongen tussen de 12 en 15 jaar oud. De politie laat weten dat het slachtoffer rond 20.00 uur een afspraak had om iets te verkopen. "Al snel had hij het gevoel dat iets niet klopte en wilde weggaan", laat een woordvoerder weten. "Op dat moment kwam een tweede persoon aanlopen." Niet veel later werd er een voorwerp dat op een pistool lijkt op de 17-jarige gericht. Leermoment "Het is een jonge jongen", vertelt Frank Trik, eigenaar van Foodmaster Marktzicht in Wormerveer over het slachtoffer. De maaltijdbezorger heeft aangifte gedaan. "Hij was geschrokken, maar meer bang voor mijn reactie." De snackbareigenaar vertelt dat hij niet boos werd, maar dat hij heeft aangegeven dat dit een leermoment is. "Doe geen dingen die wij ook niet zouden doen en doe ze niet onder werktijd. Maar het is een jonge jongen, hij moet nog leren hè." (Tekst gaat door onder de foto)

De eigenaren kunnen nu weer lachen, maar gisteren zat de schrik er goed in - NH Nieuws / Tom van Midden

De politie kreeg rond 20.30 uur de melding van de bedreiging binnen. Zo'n anderhalf uur eerder kregen ze ook al een melding dat er een vuurwapen werd gericht naar een fietser aan de Wandelweg. Dit zou gaan om een donkerkleurige auto, maar volgens de politie gaat het hier om twee losse incidenten. De twee jonge daders zijn nog niet gepakt. Volgens het signalement is de eerste jongen tussen de 12 en 15 jaar oud, heeft een lichtgetinte huidskleur en is ongeveer 1.70 meter lang. De tweede verdachte is ongeveer 1.85 meter en droeg een motorhelm. Frank benadrukt dat de jongen op camera staat. "Ze zijn nu naar hem op zoek, het is nu even afwachten."

Het is nu weer rustig voor de snackbar, maar gisteren vluchtte het slachtoffer de wc in - NH Nieuws