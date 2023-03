Hilversummer Ryan droeg als transpersoon diens eigen kindje: "De geboortezorg is er nog niet klaar voor"

Ryan praat bij ons over de bijzondere en persoonlijke reis die die maakte. Jaren geleden begon deze reis met het besef dat die trans is. Daar kwam later een uniek hoofdstuk bij: hoewel die in transitie ging, behield die diens baarmoeder en droeg het kind dat die en diens partner kregen. Bij NH vertelt Ryan wat voor onvoorziene situaties dat opleverde binnen de zorg die die kreeg.