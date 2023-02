Noord-Holland bedekt onder piepklein laagje sneeuw, al is het van korte duur

Wie vanochtend uit het raam kijkt schrikt misschien even: op verschillende plaatsen in de provincie sneeuwt het namelijk. In ieder geval in Haarlem en Hilversum, en het gebied ertussen, dwarrelt er wat natte sneeuw uit de lucht.

Een echte witte deken zullen we het niet noemen, want ook al lijken de vlokken flink, het blijft vooralsnog niet echt liggen. Volgens NH-weerman Jan Visser was er wel een beetje sneeuw verwacht, maar gaat het nu eigenlijk wel een stuk harder dan verwacht. Hoe lang het precies nog blijft sneeuwen is niet duidelijk, maar volgens Visser gaat het waarschijnlijk aan het einde van de ochtend over in regen.

Dat er eind februari nog sneeuw valt is niet zo heel bijzonder, in tegenstelling tot andere weerverschijnselen die we deze week zien. Zo is het Noorderlicht al twee avonden op rij - met een lange sluitertijd - te zien.