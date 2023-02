Toestel van TUI keert terug naar Schiphol na 'tailstrike'

Een Boeing 737-800 van TUI is vanochtend na de start teruggekeerd naar Schiphol, nadat de staart van het toestel de baan had geraakt. Dat laat een woordvoerder van TUI Nederland aan NH Nieuws weten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is naar Schiphol om de zogenaamde 'tailstrike' te onderzoeken.

Het toestel, dat van zustermaatschappij TUI België is, was op weg naar Gran Canaria. Volgens de woordvoerder is de oorzaak van de tailstrike nog niet bekend, maar ze houdt onder andere rekening met het verschuiven van de lading of het te snel optrekken door de piloten.

De Boeing vertrok rond 10.30 uur vanaf de Polderbaan van Schiphol. Nadat opgemerkt was dat de staart de baan had geraakt, heeft het toestel twee rondjes gevlogen boven Zuid-Holland en is teruggekeerd naar Schiphol. Om 11.15 uur landde het vliegtuig op de Aalsmeerbaan.

Vanmiddag alsnog naar Gran Canaria

De passagiers zijn op Schiphol van boord gehaald. Hun koffers volgen later. Er wordt een vervangend vliegtuig en bemanning gezocht, zodat zij vanmiddag alsnog een vlucht naar Gran Canaria kunnen nemen.