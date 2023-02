Naardense voetbalclub wil onderste steen boven na flinke vechtpartij, elftal ontboden

NVC-voorzitter Frans Bartelet noemt het geweld 'onacceptabel' en wil uitzoeken hoe het zo mis kon gaan: "We gaan morgen in gesprek met het team. We willen onderzoeken wat er precies is gebeurd en alle kanten van het verhaal horen", zegt hij.

Irritaties al tijdens de wedstrijd

Wat de aanleiding van de vechtpartij was, is bij hem nog niet duidelijk: "Daar heb ik verschillende verhalen over gehoord. Tijdens de wedstrijd schijnen er al irritaties te zijn geweest, dat moeten we onderzoeken."

Bartelet vindt het daarom nog te snel om conclusies te trekken of om maatregelen te nemen tegen de spelers die betrokken waren bij het gevecht: "Het is heel makkelijk om snel te oordelen. Maar er zijn nog veel open einden die we eerst willen onderzoeken. Buiten kijf staat dat voor geweld geen plek is bij ons. Bovendien wordt de goede naam van de vereniging door incidenten als deze geschaad", aldus Bartelet.

Nadat de feiten bekend zijn neemt het bestuur een standpunt in, schrijft de club op hun website.