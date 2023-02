Moeder en dochter staan voor groot avontuur: met scouting mee naar Zuid-Korea

Daniëlle en Anouk Boonstra staan voor een hoogtepunt in hun bestaan als scouts. De Krommeniërs - moeder en dochter – zijn al sinds hun jonge jaren lid van de scouting in Beverwijk. In augustus gaan ze naar de World Scout Jamboree, een mega-evenement in Zuid-Korea, waar ongeveer 55.000 scouts uit de hele wereld op afkomen.

Het evenement is bedoeld om scouts kennis te laten maken met andere culturen. Daarom staat moeder Daniëlle straks in een grote tent om de Nederlandse cultuur te laten zien. "Bij ons gaan we bijvoorbeeld kaas proeven of een oud-Hollands spelletje doen."





De voorbereidingen zijn al gestart: komende maand staat er een bijeenkomst gepland waarbij Anouk bijgepraat wordt over het evenement én de scouts van haar troep leert kennen. "Ik hoor bij de Apollovlinders in een groep van dertig", zegt Anouk. "We leren elkaar van tevoren vast kennen, zodat je niet helemaal in je eentje daarheen hoeft. En daarna doen we ook wat voorbereidende dingen, zoals eten leren kennen uit Zuid-Korea."

Ruilen met andere scouts

Van de 55.000 scouts komen er 2.000 uit Nederland. Engeland is hofleverancier met 3.000 scouts. Daniëlle: "We hebben vast wat 'swapartikelen' gekocht om daar te kunnen ruilen met scouts van andere landen, bijvoorbeeld badges of dassen."