Thomas (15) uit Zwaag gaat naar World Scout Jamboree in Zuid-Korea

Thomas (15) uit Zwaag vertrekt in augustus voor drie weken naar de World Scout Jamboree in Zuid-Korea, het grootste scoutingkamp ter wereld. Iets waar hij heel erg naar uitkijkt. "Het is een hele mooie ervaring."

Thomas uit Zwaag gaat naar World Scout Jamboree - Privéfoto

Thomas is één van de negen jonge scouts uit West-Friesland die aankomende zomer naar Saemangeum afreist, een ingepolderd waddengebied in Zuid-Korea. Hier vindt 's werelds grootste scoutingkamp plaats, dat eens in de vier jaar wordt gehouden. Flink prijskaartje "Als jonge scout kan je er maar één keer in je leven heen. Dat kan ik natuurlijk niet aan mij voorbij laten gaan”, vertelt Thomas, die al sinds zijn zevende bij scoutingclub Martin Luther King zit. Het is een reis om nooit te vergeten. Toch hangt er een flink prijskaartje aan. "Gelukkig waren mijn ouders zo lief om het voor mij te betalen. Daar ben ik heel blij mee. Ze verwachten nu wel dat ik goede cijfers op school haal", grapt hij.

"Gelukkig waren mijn ouders zo lief om het te betalen" Thomas

Wilde Thomas altijd al scout worden? "Ik ben er eigenlijk ingerold", blikt hij terug. "Een vriend van mij zit er al heel lang op en die sprak er altijd positief over. Toen heb ik mij gewoon ingeschreven en inmiddels zijn we acht jaar verder." Het duurt nog even voordat ze het vliegtuig instappen, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. Zo worden de jonge scouts klaargestoomd door middel van kennismakingsweekeinden. Ze leren onder meer over de Zuid-Koreaanse cultuur en haar gebruiken. Vuur maken en knopen leggen Wat Thomas allemaal te wachten staat? "We gaan de natuur in, of spelen spelletjes op het scoutingterrein of in het bos. Maar we leren ook survivaltechnieken, zoals vuur maken en knopen leggen. Het is gewoon gezellig en leuk." Of Thomas al een woordje Zuid-Koreaans spreekt? "Nee, nog niet", zegt hij lachend. "Maar ik ben wel van plan om wat basiswoorden te leren. Ik kijk er echt naar uit. Het is een hele mooie ervaring. Je maakt nieuwe vrienden en ontdekt elkaars culturen, talen en gerechten."