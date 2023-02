Gemeente Zaanstad blijkt 'fietsendief' bij Oekraïense vluchtelingenboot

Bewoners van de vluchtelingenboot aan de Havenstraat in Zaandam zijn in rep en roer. Vorige week donderdag zijn er twaalf fietsen van Oekraïense vluchtelingen 'gestolen'. De zaak krijgt een bijzondere wending: zojuist is bekend geworden dat toch de gemeente Zaanstad de fietsen heeft weggehaald.