Stemming gespannen bij presentatie over huisvesten statushouders in Opmeer

Het veelbesproken huisvestingsplan houdt de gemoederen in de gemeente Opmeer flink bezig. Zo'n vijftig bezorgde bewoners kwamen gisteravond op de presentatie af. Er wordt nagedacht over tijdelijke flexwoningen voor statushouders, spoedzoekers en arbeidsmigranten. Eén van de locaties die de gemeente op het oog heeft, is een hondenuitlaatveld bij sportpark De Weyver in Hoogwoud.

De aanwezigen waren niet te spreken over de communicatie. Ook kwam het plan voor velen uit de lucht vallen: niet iedereen ontving afgelopen week de informatiebrief. Ook vrezen sommigen voor een toenemende drukte in Hoogwoud.

De gemeente probeerde gisteravond dan ook de ontstane zorgen weg te nemen. Volgens wethouder Herman ter Veen staat er nog helemaal niks vast. "Er is nog weinig bekend over het plan, alleen dat we iets moeten gaan doen. Hoe dat gebeurt en wat de mogelijkheden zijn, proberen we voor de zomer duidelijk te krijgen."

Minstens 200 woningen

Want in het gepresenteerde huisvestingsplan staat dat er de komende drie jaar minstens 200 woningen bij moeten komen, om zogeheten 'aandachtsgroepen' op te kunnen opvangen. Er wordt gesproken over flexwoningen, die 10 jaar zouden blijven staan.

Ter Veen: "Het zijn geen woonunits of containers, maar volwaardige woningen die prefab uit de fabriek komen. Die worden niet binnen één jaar op één locatie gebouwd."

Hij wil dit jaar nog beginnen met het plaatsen van flexwoningen, bestemd voor spoedzoekers, arbeidsmigranten en statushouders. Met als startpunt de locatie aan de Koningspade. "We starten eerst met een verkenningsonderzoek op deze locatie. Kunnen we hier versneld tijdelijke woningen plaatsen?" En die beperkt zich volgens Ter Veen niet alleen tot deze doelgroepen. "We hebben op korte termijn ook woningen nodig voor jongeren en starters."

De gemeente heeft overigens meerdere locaties in het vizier, maar het hondenuitlaatveld aan de Koningspade komt als meest kansrijke uit de bus. Dit omdat de 'zeer snelle aanleg' van de opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen als positief wordt ervaren. Ook biedt het terrein genoeg ruimte voor verdere uitbreiding.