Deze speciale bank bracht Oekraiense vrouwen dichter bij elkaar: morgen de onthulling

Een speciale bank komt vanaf morgen op de Gedempte Gracht in Zaandam te staan. Vijftig Oekraïense vrouwen hebben de afgelopen negen maanden hard gewerkt aan een 'Social Sofa': een volledig gemozaïekte bank met liefst 50.000 steentjes. Tijdens het maken van de bank zijn vriendschappen ontstaan: "We hebben samen gelachen en gehuild."

De Social Sofa is nu nog bedekt, morgen is de onthulling - NH Nieuws

Morgen is het precies een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Het zorgde voor een stroom aan vluchtelingen die ook in Zaandam werden opgevangen. In de Rozenhof in Zaandam transformeerde een uitgiftepunt voor kleding in een ontmoetingscentrum voor Oekraïners. Ze krijgen er taallessen (Nederlands en Engels) en er werd dus ook een bank gemaakt. Het concept van 'Social Sofa' bestaat al jaren: door het arbeidsintensieve proces van het maken van een mooie bank met mozaïek ontstaan er connecties tussen mensen. Coördinator Truus Vegter zag dat er bij deze bank eigenlijk niet veel hulp van haar kant nodig was. De Oekraïense Bogdana Postrygan wierp zich op als kartrekker. "Normaal gesproken werk ik vaak wel een dagdeel mee, maar Bogdana was fantastisch. Je kon bij wijze van spreken haar bed neer kunnen zetten, ze was hier dag en nacht."

"Sommigen zeiden dat het voelt alsof ze Oekraïne weer opbouwden" Bogdana Postrygan uit Oekraïne

NH Nieuws sprak Bogdana eerder al. Ze woonde al in Nederland toen Oekraïne werd binnengevallen en helpt haar landgenoten waar ze kan. Maar zelf heeft ze het ook zwaar. "De sofa heeft me echt geholpen dit zware jaar te doorstaan", zegt ze. "Het is een mooi project, als mensen dit soort werk doen stellen ze zich open voor anderen. Ze beginnen te praten en uiten hun gevoelens. We zijn goede vrienden geworden bij deze sofa, we horen veel verhalen en worden steeds hechter. We lachen en huilen hier." Tekst loopt door onder de foto.

De Oekraïense Bogdana Postrygan en coördinator Truus Vegter - NH Nieuws

De bank is opgedeeld in verschillende regio’s. Iedere regio heeft zijn eigen patroon. Bogdana kijkt naar de bank en vervolgt: "Sommigen zeiden dat het voelt alsof ze Oekraïne weer opbouwden. En anderen zeiden toen ze hun regio klaar hadden dat die nu beschermd is. Je weet nog steeds dat er oorlog is, maar je bent wel wat aan het doen." Nederlanders wijn, Oekraïners wodka "Als Rusland weer een bom had gegooid haalden wij als Nederlandse vrijwilligers wijn en de Oekraïense vrouwen hadden wodka", vertelt Truus Vegter. "Soms werd er niet eens gemozaïekt en werd er alleen gehuild of gelachen. Dat is een deel van het proces en alleen maar mooi." De bank komt bij de muziekkoepel bij de Gedempte Gracht in Zaandam te staan. Voorafgaand aan de onthulling morgen is er om 16.30 uur een herdenkingsmoment voor de oorlog bij het Stadhuisplein. NH Nieuws is erbij en publiceert later een videoreportage.