Veel animo voor Oekraïense club Zaandam: "Hier voelt het als thuis"

Een club voor Oekraïners in de Zaanstreek krijgt steeds meer vorm. Het initiatief is opgezet door Bogdana Postrygan, een Oekraïense die al voor de oorlog in Nederland woonde. Elke zaterdag komen mensen samen om Engels en Nederlands te leren, er zijn workshops en gewoon gesprekken. Bogdana is nu op zoek naar een plek waar er vaker bij elkaar gekomen kan worden.

Veel gevluchte Oekraïners hebben wel onderdak, maar geen plek om elkaar te ontmoeten. En dat was wel de wens van Bogdana, die al maanden druk in de weer is met dit initiatief. Nu het loopt, is het vaak erg druk.

Uitbreiding?

Het doel van Bogdana is nu om uit te breiden en meer te kunnen betekenen voor de Oekraïners die nu op de boten aan de Havenstraat in Zaandam zitten. Het allerliefst heeft ze 24 uur per dag en 7 dagen per week een plek beschikbaar. "Ik heb al heel veel mensen die willen helpen en heel veel ideeën. Maar we hebben maar beperkt de tijd op deze locatie en het is wat ver weg van de Havenstraat."

Voorlopig is het nog een drukte van jewelste in buurthuis De Lobelia in Poelenburg. Er wordt taalles gegeven, kinderen spelen tafelvoetbal en verderop zijn een paar vrouwen bezig met het maken van mooie geschenkjes. Ze worden gegeven aan mensen die spullen komen brengen voor vluchtelingen bij de voormalige Miss Etamwinkel in het Rozenhof.

Van heinde en verre

Olga Andrushchenko is speciaal voor deze club vanuit Den Haag gekomen, waar zij met haar man en drie kinderen onderdak heeft. Ze is gevlucht vanuit Charkov, waar de Russen nu eng dichtbij zijn. Ze oogt verdrietig als ze het erover heeft. Hier in de Zaanstreek werd ze eerst opgevangen en ze maakte vrienden. Daarom vindt ze het niet erg om even te reizen.

Ook van andere mensen horen we dat het fijn is even in hun eigen taal te kunnen praten. "Er zijn kinderen en volwassenen die toch wat gezelschap willen. Zo hoeven ze hun problemen niet alleen op te lossen", vertelt Anastasiia Shumeiko. Olga sluit af: "Ik mis mijn land en stad, maar hier voelt het als thuis."