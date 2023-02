Kees en Erwin reden met spullen naar Oekraïne: 'Wilde het met eigen ogen zien'

Een jaar geleden brak de oorlog in Oekraïne uit en kwam er al snel een grote vluchtelingenstroom op gang. Kees Kopper uit Wormer en zijn neef Erwin Vinke uit Zaandijk waren er als de kippen bij om hulp te bieden en reden een paar keer op en neer in een busje vol spullen. "Ik wilde niet aan de zijlijn blijven staan", zegt Kees nu, "concreet hulp bieden en met eigen ogen zien waar die terecht komt."

Met een hulpactie haalden de mannen geld en goederen (levensmiddelen, luiers en medicijnen) op en vertrokken in een busje naar de Poolse grens waar de vluchtelingen werden opgevangen. De bedoeling was om terug te komen met vluchtelingen. Thuis in Wormer haalt Kees herinneringen op, gesteund door de vele foto's en filmpjes die hij op zijn computerscherm heeft staan. "We mochten helaas niet binnen in het opvangcentrum filmen of fotograferen."

Op een filmpje zie je Erwin de dozen vol goederen uitladen. "Het was een complete chaos", vertelt Kees, "we konden in eerste instantie ook helemaal niets kwijt. " Direct na de eerste reis, werd een tweede gepland. In het totaal is Kees vier keer naar de grens afgereisd en Erwin zelfs vijf keer.