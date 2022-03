Met twee busjes vol goederen naar Oekraïne en terug met vluchtelingen

Geen woorden maar daden. Dat is het motto van de Zaankanter Erwin Vinke en zijn oom Kees Kopper. Zij zamelen spullen en geld in die ze zelf naar de Poolse grens met Oekraïne willen brengen voor de vluchtelingen. Producten die in de eerste levensbehoeftes voorzien zoals luiers, babyvoeding, eten en drinken. Houdbare etenswaren en ook medicijnen.