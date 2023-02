Steeds meer klachten over mensen met verward gedrag in 't Gooi: hier komt het vandaan

Er zijn het afgelopen jaar weer meer Gooise klachten geweest over mensen met verward gedrag. Het afgelopen jaar kwamen er 2.238 klachten binnen, weer meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Toch wil de stijging niet per se zeggen dat er daadwerkelijk meer verwarde mensen zijn.

Meer meldingen betekent zeker niet dat er ook daadwerkelijk meer mensen met verward gedrag zijn. Hilversum meldde deze week nog dat een klein aantal personen verantwoordelijk is voor het gros van de meldingen. Dat selecte clubje is volgens de gemeente goed in zicht bij de de wijkagenten, handhavers en hulpverleners.

Met 408 meldingen is Huizen de derde gemeente. Ook hier is sprake van een stijging: 347 in 2021. Dan volgen Wijdemeren (107), Laren (49), Blaricum (37) en Eemnes (35). Opvallend is de enorme daling in Blaricum. Vorig jaar waren dat nog 128 meldingen.

Acceptatiegrens

Het alsmaar stijgende aantal melden heeft volgens de Regio Gooi en Vechtstreek meerdere mogelijk oorzaken, maar op welke precies is lastig een vinger te leggen.

Een van de gedachten is dat de Gooise inwoners minder goed weten hoe zij met verward gedrag moeten omgaan. De acceptatiegrens ligt lager. De coronaperiode kan ook een rol spelen in die verminderde tolerantie.

Daar zou bij kunnen komen dat de politie veel incidenten wegschrijft onder het kopje 'verward gedrag'. Een derde mogelijke verklaring zou het succes van verschillende regionale campagnes kunnen zijn. De afgelopen jaren heeft de Regio op meerdere manieren aandacht gevraagd voor deze problematiek, zoals bij 'Kijk je om of kijk je weg'. Hierdoor hebben bewoners goed meegekregen hoe en waar ze moeten melding moeten maken.

Verward of onbegrepen gedrag?

Bijna iedereen heeft wel een ervaring met een verward persoon. Een schreeuwer vanaf het balkon, iemand die met een hamer de ingang van het politiebureau in Huizen bewerkt en ga zo maar door. Heel vaak wordt dat gelinkt aan de geestelijk gezondheidszorg, beter bekend als de GGZ. Maar verward of onbegrepen gedrag is veel breder dan dat. Eigenlijk is het een containerbegrip geworden.

Volgens de regio is er sprake van veel kenmerken van onbegrepen gedrag. Als voorbeelden daarvan worden gegeven mensen die buiten in zichzelf praten, het huis laten verloederen of 's nachts de televisie hard aan laten staan. "Het kan zijn dat iemand psychotische kenmerken vertoont. Iemand die vaak de buren om hulp vraagt, omdat er bijvoorbeeld geen geld meer is voor eten", klinkt het.

Grip op het leven

Bij verwarde personen gaat het om mensen die de grip op hun leven verliezen of dreigen te verliezen. Daardoor is het risico aanwezig dat zij zichzelf of anderen schade toebrengen. "Veel mensen vinden de term onbegrepen gedrag beter, omdat daar de nadruk niet op de persoon zelf ligt, zoals bij verwardheid, maar meer op de omgeving", laat de regio weten.

Een ander verschil is dat bij verwardheid meestal een behandeling nodig is, terwijl dat zeker niet hoeft bij een groot deel van mensen met onbegrepen gedrag. "Bij mensen die zich vreemd gedragen, wordt vaak gesproken van verward gedrag. Vaak zijn deze mensen ongevaarlijk en veroorzaken ze geen overlast", luidt de uitleg.