Al jaren durende overlast van verwarde buurman in Huizen staat niet op zich, gemeente kan weinig doen

Dat een groep bewoners in Huizen al twaalf jaar ernstige overlast ervaart van een buurman is 'bijzonder betreurenswaardig'. Dat zegt Huizer wethouder Karin van Werven. Volgens haar is de gemeente achter de schermen bezig met het vinden van een oplossing voor dit hardnekkige probleem, maar makkelijk is dat niet. Bij de aanpak van mensen met verward gedrag moeten gemeenten meer handvatten kunnen krijgen en zijn regionaal betere afspraken nodig. "Dat het zo niet gaat en er heel veel mensen tussen wal en schip raken, is wel duidelijk", meent ze.

Moedeloos en wanhopig zijn de bewoners na al die jaren waarin niets is ondernomen. Zij vragen zich af wanneer er nu eens ingegrepen wordt, zodat de situatie veilig wordt, er weer sprake is van woonplezier en ook hun buurman de zorg krijgt die hij nodig heeft. Moet er eerst iets ergs gebeuren, is de vraag die op de lippen brandt van de omwonenden.

Bewoners van een appartementencomplex in de Oostermeent zijn in september in de pen geklommen richting burgemeester Niek Meijer en de gemeenteraad. Volgens hen worden ze al twaalf jaar geterroriseerd door een van de medebewoners die 'zwaar drugsverslaafd' zou zijn. Ondanks dat de man meerdere keren is opgepakt door de politie, heeft vastgezeten en ook afkickpogingen heeft ondergaan, kan en mag hij telkens weer terugkeren.

Die geschreven noodkreet was voor de PvdA Huizen aanleiding om als politiek te praten over de stijging van het aantal mensen met verward gedrag in het vissersdorp en hoe de situatie, zoals die hierboven in de Oostermeent, te beheersen is. Dat de ernst groter is in Huizen, duidde PvdA'er Macel Vreedeveld dinsdagavond. Inmiddels heeft hij nog twee brieven gehad van inwoners die te maken hebben met lange en structurele overlast.

Veel schijven

Het antwoord op hoe je het beheersbaar krijgt, is niet zo eenvoudig te geven. Dat blijkt uit het betoog van wethouder Karin van Werven die dinsdagavond reageerde op de politieke zorgen en vragen. Zelfs in het gemeentehuis gaat zo'n geval al over veel schijven, want bij deze zaak zijn burgemeester Niek Meijer (veiligheid), wethouder Roland Boom (wonen) en Van Werven zelf (sociaal domein) betrokken.

Op het geval in de Oostermeent kon zij niet specifiek ingaan, omdat het om 'individuele personen' gaat. Ze zei wel dat de gemeente contact heeft met de briefschrijver en dat de situatie daar 'bijzonder betreurenswaardig' is. Ook vindt ze het niet handig als de bewoners een aanspreekpunt krijgen in het gemeentehuis. Dat is namelijk de taak van de wijkagent.

Geestelijke gezondheidszorg

In zijn algemeenheid blijken passende oplossingen vinden voor mensen met verward gedrag behoorlijk ingewikkeld. Vaak is er sprake van complexe problematiek bij de persoon zelf.

Het interventieteam is de verbindende schakel in dit proces en in samenwerking met een keur aan regionale partners, zoals de Jellinek-kliniek, Kwintes, gemeente, politie en de woningcorporaties, wordt per geval gekeken en gezocht naar maatwerk. "Het organiseren van medische geestelijke gezondheidszorg valt niet binnen onze taken", aldus de wethouder.