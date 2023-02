Opluchting na spectaculaire verhuizing metershoge schilderijen: "Altijd spannend om te doen"

De spectaculaire verhuizing van de metershoge Schutterstukken van het Westfries Museum in Hoorn verliep gesmeerd. Er zat dan ook een half jaar voorbereiding aan vast. Voor transporteur Imming Logistics Fine Art is het hun werk. "We doen het vaker, maar het is altijd spannend om te doen", aldus directeur Hans Imming.

Ook al had museumdirecteur Ad Geerdink er vooraf alle vertrouwen in, spannend was het toch wel. "Ik heb wel kriebels in m'n buik." Het klinkt ook wel ingewikkeld. Een schilderij van 5 bij 3,5 meter dat 600 kilo weegt door een luik schuiven. En die dan vervolgens met een hijskraan over een monumentaal hek tillen.

Goed voorbereid

"Voor iemand die zo'n kraan bedient, die zegt: 'dat zijn de gewichten niet'. Het is voor het eerst sinds 1881 dat ze naar buiten gaan. Dat is heel speciaal voor ons, maar de professionals draaien hun hand er niet voor om", aldus Geerdink.

"We hebben ruim van te voren alles doorgenomen. Welke verpakkingen nodig waren en we hebben alles opgemeten. Dus eerder hebben we de schilderijen al in transportkisten gezet, die staan al klaar", vult Hans Imming aan.

De verhuizing trekt veel publiek. Wanneer het schilderij de lucht in gaat, komen er veel telefoons tevoorschijn om dat vast te leggen. "Ik maak wat foto's. Dit is toch bijzonder", vertelt een man. "Het is een uniek moment. Hoe vaak gebeurt het nou dat de grote Schuttersstukken het museum verlaten", aldus een andere omstander.

Vrachtwagen met het juiste klimaat

In nog geen vier minuten is het enorme kunstwerk over het hek getild en in de vrachtwagen gezet. "Een speciale vrachtwagen waarin het schilderij onder de juiste klimaatomstandigheden wordt vervoerd", aldus Imming. "Die is 3 meter 68 hoog, dus het kunstwerk wordt er schuin in gezet."

Om 15 uur waren alle Schuttersstukken uit het museum gehaald en naar het depot waar ook alle andere 36.000 kunstwerken worden opgeslagen. Half maart moet de verhuizing klaar zijn en kan er begonnen worden aan de renovatie van het museum. Medio 2025 gaat het weer open voor publiek.